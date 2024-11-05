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Царьград

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Новый G24i: игровой монитор с IPS экраном и частотой обновления 180 Гц

Новый G24i: игровой монитор с IPS экраном и частотой обновления 180 Гц

Погрузитесь в мир игр с монитором G24i, оснащенным 23,8-дюймовой IPS-панелью Full HD, поддержкой технологии FreeSync от AMD и частотой обновления 180 Гц.

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