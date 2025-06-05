IT-эксперт Коркин: для защиты от мошенников важно соблюдать цифровую гигиену

Популярная в 2025 году игрушка Лабубу превратилась в инструмент в руках мошенников. Об этом в беседе с РИАМО предупредил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.
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