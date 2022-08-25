Защита Юрия Шевчука обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ

Адвокат Александр Передрук, который представляет в суде интересы лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука, обжаловал постановление Советского районного суда Уфы о назначении музыканту штрафа в 50 тыс.
Популярные статьи
- Президент Бжания заявил о готовности Абхазии присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
- «Европе грозит катастрофа»: Явлинский призвал Россию и Украину срочно заключить перемирие
- Гаага решила попросить о временном исключении из санкций против РФ из-за отсутствия поставщика на замену «Газпрому»
Свежие комментарии