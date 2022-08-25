РОСБАЛТ

790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Котельников
    Наркоман скудоумный. А хахлам надо готовиться к зиме, к земле, заслужили гады...Зеленский предупр...
  • Людмила
    придется подмываться, как мусульмане ( ну, если только  будет вода !) 😛😂😜😝🤪В Германии из-за ...
  • Зоя Жук
    Ну уж про пропажу денег - явно выдумка. Просто заодно. Вот так на ровном месте случаются задержки рейса. Правила для ...Пассажирка «Аэроф...

Защита Юрия Шевчука обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ

Защита Юрия Шевчука обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ

Адвокат Александр Передрук, который представляет в суде интересы лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука, обжаловал постановление Советского районного суда Уфы о назначении музыканту штрафа в 50 тыс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх