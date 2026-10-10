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Более 20 самолетов, летевших в Москву, сели в Пулково из-за ограничений, от графика в столице отстает свыше 100 рейсов

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге в субботу, 10 октября 2026 года, принял 23 самолета, которые не смогли приземлиться в столице из-за ночных и утренних ограничений на полеты.

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