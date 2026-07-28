Кристалл-МЭЗТ Салют: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 28 июля 2026

Во вторник, 28 июля, сыграют Кристалл-МЭЗТ и Салют в матче раунда 1 FONBET Кубка России. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
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