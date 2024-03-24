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В Сети появилось видео, предположительно снятое от лица террористов в «Крокусе»

В Сети появилось видео, предположительно снятое от лица террористов в «Крокусе»

Связанное с «Исламским государством»* (ИГ*) информагентство «Амак» опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлено, как нападавшие на «Крокус Сити Холл» входят в здание концертного зала и открывают стрельбу.

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