❗️ В Крыму за сутки очистили от мазута около пяти километров береговой линии В регионе обследуют свыше 525 километров берега от Керчи до села Портовое Раздольненского района.
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❗️ В Крыму за сутки очистили от мазута около пяти километров береговой линии В регионе обследуют свыше 525 километров берега от Керчи до села Портовое Раздольненского района.