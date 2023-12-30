Внешние враги, которые ведут подрывную деятельность против России, используют объективные свойства реальности, выстроенной внутри страны, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Предназначение».
Сергей Кургинян рассказал, как ведут подрывную деятельность внешние враги России
Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
Для того, чтоб на каждую семью приходилось по одному автомобилю, нужно еще около 2 млн шт. Уровень жизни чуть лучше чем в пакистане - на 66 месте из 80 стран. Уровень смертности 19,4 на 1000 населения - самый высокий из 195 стран.(на украине -15) По уровню заработной платы на 54 месте из 80 стран. Россиянин получает в 6 раз меньше немца на единицу произведенной продукции. С такими показателями и врагов не надо
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3 час.
МГ
Малик Гумеров
"Ликвидировать социальное неравенство" - это УТОПИЯ" - Пипец бля понятия ! Это с какого бодуна ! Каждый приходит на свет частичкой бога , каждый со своими присущими только ему талантами ! Талантливы все!!! Кто то к наукам , кто к технике и ремеслам , кто танцор , кто композитор , кто педагог , кто актер или клоун и т.д и т.д.. Создай общество ЧЕЛОВЕКОВ , с условиями взращивания талантов каждого - будет общество справедливости ! А пока , людей заставляют жить в обществе античеловеческом , антициваилизационном .... капитализме = сатанинском , самом паршивом придуманным людьми мироустройстве , где самые низменные качества делают людей успешными = ЧЕМ БОЛЕЕ ТЫ СКОТИНА ДЕГЕНЕРАТ - ТЕМ БОЛЕЕ ТЫ УСПЕШЕН ! Все зависит от самих людей ! Если как овечки позволяют творить над собой - то и участь овечек - будут пасти и стричь ! ЕСЛИ ПОЯВИТСЯ ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ И БЫТЬ ЧЕЛОВЕКАМИ - РЕАЛИЗОВАТЬ НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ! Из овечек - недееспособного населения необходимо стать НАРОДОМ = ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ И СТРАНЫ !
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3 мин.
Михалыч
Факт: огромное финансовое расслоение общества есть и это очень плохо. Если бы общество видело, что олигархи и крупные чиновники вкладывают свои прибыли в рост промышленности и повышение боеспособности наших войск и об этом открыто говорили бы СМИ - тогда это напряжение бы снизилось. И нужно перестать ВРАТЬ народу - правда даже горькая - укрепляет и сплачивает.А это сейчас очень необходимо.
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1 мин.
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