Сергей Кургинян рассказал, как ведут подрывную деятельность внешние враги России

Для того, чтоб на каждую семью приходилось по одному автомобилю, нужно еще около 2 млн шт. Уровень жизни чуть лучше чем в пакистане - на 66 месте из 80 стран. Уровень смертности 19,4 на 1000 населения - самый высокий из 195 стран.(на украине -15) По уровню заработной платы на 54 месте из 80 стран. Россиянин получает в 6 раз меньше немца на единицу произведенной продукции. С такими показателями и врагов не надо

МГ

Малик Гумеров

"Ликвидировать социальное неравенство" - это УТОПИЯ" - Пипец бля понятия ! Это с какого бодуна ! Каждый приходит на свет частичкой бога , каждый со своими присущими только ему талантами ! Талантливы все!!! Кто то к наукам , кто к технике и ремеслам , кто танцор , кто композитор , кто педагог , кто актер или клоун и т.д и т.д.. Создай общество ЧЕЛОВЕКОВ , с условиями взращивания талантов каждого - будет общество справедливости ! А пока , людей заставляют жить в обществе античеловеческом , антициваилизационном .... капитализме = сатанинском , самом паршивом придуманным людьми мироустройстве , где самые низменные качества делают людей успешными = ЧЕМ БОЛЕЕ ТЫ СКОТИНА ДЕГЕНЕРАТ - ТЕМ БОЛЕЕ ТЫ УСПЕШЕН ! Все зависит от самих людей ! Если как овечки позволяют творить над собой - то и участь овечек - будут пасти и стричь ! ЕСЛИ ПОЯВИТСЯ ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ И БЫТЬ ЧЕЛОВЕКАМИ - РЕАЛИЗОВАТЬ НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ! Из овечек - недееспособного населения необходимо стать НАРОДОМ = ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ И СТРАНЫ !