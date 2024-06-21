Осознание, мудрость и прощение: кто ваш ангел-хранитель, если вы родились с 22 по 26 июня Алёна Юрьева В жизни каждого человека есть ангел-хранитель, который оберегает, поддерживает и направляет в трудные моменты.
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