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Лидер крымских татар попросил Кадырова поймать на Украине главарей «меджлиса»

Лидер крымских татар попросил Кадырова поймать на Украине главарей «меджлиса»

Не потерять из виду и задержать на территории Украины верхушку меджлиса (запрещенной в России экстремистской организации) попросил главу Чечни Рамзана Кадырова руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

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