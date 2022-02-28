Лидер крымских татар попросил Кадырова поймать на Украине главарей «меджлиса»

Не потерять из виду и задержать на территории Украины верхушку меджлиса (запрещенной в России экстремистской организации) попросил главу Чечни Рамзана Кадырова руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Не потерять из виду и задержать на территории Украины верхушку меджлиса (запрещенной в России экстремистской организации) попросил главу Чечни Рамзана Кадырова руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
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