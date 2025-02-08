5 февраля с целью повышения уровня психолого-педагогических знаний родителей учащихся II классов педагог-психолог Киреева Елена Александровна провела заседание родительского университета по теме ´Влияние семьи на эмоциональное состояние ребенка´ .
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