Гостехнадзор ОАТИ отмечает профессиональный праздник  

В России 18 апреля отмечают День образования службы Гостехнадзора Российской Федерации. Свой ежедневный вклад в безопасную эксплуатацию самоходной техники и аттракционов вносят инженеры — инспекторы Гостехнадзора Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ).
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