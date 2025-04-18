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Гостехнадзор ОАТИ отмечает профессиональный праздник  

Гостехнадзор ОАТИ отмечает профессиональный праздник  

В России 18 апреля отмечают День образования службы Гостехнадзора Российской Федерации. Свой ежедневный вклад в безопасную эксплуатацию самоходной техники и аттракционов вносят инженеры — инспекторы Гостехнадзора Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ).

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