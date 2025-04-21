Живописные сказки: в Русском музее до 23 июня работает выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения»

В экспозицию вошли работы из нескольких музеев страны, в том числе из Третьяковской галереи и Дома-музея Васнецова в Москве Это первая за 30 лет ретроспективная экспозиция мастера былинно-сказочной живописи.
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