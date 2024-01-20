Не прошло и десяти лет: Сбербанк прописался в Крыму

Жители Крыма, как и юридические лица наконец-то дождались «признания» полуострова российской территорией и самым крупным банком страны Сбербанком, которым, между прочим, контролируется правительством страны, пишет Pensnews.
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