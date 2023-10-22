Работодатели и работники назвали важные материальные методы мотивации

Наиболее важными для себя материальными методами мотивации опрошенные специалисты в России называют белую заработную плату (67%), ее ежегодную индексацию (65%), наличие бонусной схемы, зависящей от показателей (49%), социальный пакет (48%), своевременную выплату зарплаты (40%) и возможность брать дополнительные проекты в рамках компании для дополнительного дохода (13%).