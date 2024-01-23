Обвиненный в педофилии российский врач отсудил шесть миллионов

Более шести миллионов рублей взыскал с государства за судебные издержки заведующей реанимацией из Екатеринбурга Владимир Громов, которого осудили на пять лет по статье «Насильственные действия сексуального характера» после слов школьниц .
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