В FIS подтвердили, что отстранение лыжников РФ остаётся в силе

Политика FIS остаётся неизменной.фото: pixabay.com/pasja1000 --> Спортсмены из России и Белоруссии по‑прежнему отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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