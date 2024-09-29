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В FIS подтвердили, что отстранение лыжников РФ остаётся в силе

В FIS подтвердили, что отстранение лыжников РФ остаётся в силе

Политика FIS остаётся неизменной.фото: pixabay.com/pasja1000 --> Спортсмены из России и Белоруссии по‑прежнему отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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