Патентный тролль одержал верх над Apple в британском суде: компании придётся р...

Патентный тролль одержал верх над Apple в британском суде: компании придётся раскошелиться на $0,5 млрдБританский суд апелляционной инстанции обязал Apple выплатить $502 млн компании Optis Cellular Technology, не производящей никакой продукции, за использование патентов, связанных с технологиями 4G, в iPhone и iPad, изменив предыдущее решение о более скромной компенсации.