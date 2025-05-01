Патентный тролль одержал верх над Apple в британском суде: компании придётся р...

Патентный тролль одержал верх над Apple в британском суде: компании придётся раскошелиться на $0,5 млрдБританский суд апелляционной инстанции обязал Apple выплатить $502 млн компании Optis Cellular Technology, не производящей никакой продукции, за использование патентов, связанных с технологиями 4G, в iPhone и iPad, изменив предыдущее решение о более скромной компенсации.
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