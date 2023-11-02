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В Минэкономики ФРГ заявили, что похвала ХАМАС грозит депортацией

В Минэкономики ФРГ заявили, что похвала ХАМАС грозит депортацией

Поджог флагов Израиля и восхваление деятельности движения ХАМАС жителями ФРГ является преступлением. Об этом в аккаунте министерства экономики Германии в соцсети Х проинформировал вице-канцлер Роберт Хабек.

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