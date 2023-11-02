В Минэкономики ФРГ заявили, что похвала ХАМАС грозит депортацией

Поджог флагов Израиля и восхваление деятельности движения ХАМАС жителями ФРГ является преступлением. Об этом в аккаунте министерства экономики Германии в соцсети Х проинформировал вице-канцлер Роберт Хабек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии