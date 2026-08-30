В Непале девочка выжила, проведя 60 часов под завалами

Zuma/TASS В Непале спасатели ведут настоящую гонку со смертью. Спустя четыре дня после наводнения, когда шансы найти кого-то живым тают с каждой минутой, им это удается.
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