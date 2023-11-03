В Калужской области сотрудники полиции и общественники провели лекцию для студентов калужского вуза

По инициативе члена Общественного совета при УМВД России по Калужской области Павла Самылова, а также в рамках профилактической акции «Нет ненависти и вражде», сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области провели профилактическую беседу со студентами Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.