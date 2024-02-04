Суд отказался арестовывать педиатра по делу о насмешках над сыном погибшего участника СВО

Уголовное производство было возбуждено по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. В Москве состоялось судебное заседание в отношении педиатра Надежды Буяновой, которая допустила ряд высказываний в адрес мальчика, отец которого погиб во время спецоперации на Украине, исполняя воинский долг перед Родиной.