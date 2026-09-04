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The Eurasia Daily news agency

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Zelensky has to admit that he is a clown — air traffic with Russia does not stop

Zelensky has to admit that he is a clown — air traffic with Russia does not stop

The threats of the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, about the insecurity of the Russian sky turned out to be empty, so he now has two options, said political analyst Alexander Nosovich.

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