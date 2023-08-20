Дьявольский «Ютюб» Тема "Ютюба" — одна из главных, разберём ее максимально подробно. Детский контент занимает львиную долю всего "Ютюба", это максимально востребованный тип контента, но детский он не потому, что он рассчитан на детей и полезен им, а просто потому, что дети его смотрят.
Отупляющий и примитивный контент "Ютуба" делает из детей потребителей-дебилов
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Как то Ю туб и не смотрят мои. Тик-ток, еще что-то, В контакте (как ни странно)..
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3 час.
Nikolia Vovchenko
Ах,какой вумный автор..."Запретить и не пущать...",а дальше что...Вероятно он(автор) не знает,что есть 100500 способов обойти запред в инете и молодое поколение100% знает как его обойти....А,запретный плод то сладок...Автору видимо не известен стих"Что такое хорошо..."и он не знает о том,что нужно САМИМ по-чаще рассказывать детям"что такое хорошо..."на примерах,доходчиво с доводами,а не то,за нас это сделают улица,"друзья" и т.п....Это напоминает поездку в маршрутке,когда водила включил"Радио Ваня" с "народными"песнями,а бабуля тут же подняла визг о том,что она едет с внуком и внук не должен слышать"просто для связки"слов...Бабушку, конечно,проводили из маршрутки с пожеланием заниматься с внуком вопросом"что такое...плохо", а "радио", водитель убрал до минимума...только чтобы самому было слышно
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58 мин.
Ринат Бесфамильный
Министерство образования РФ, в прошлом году предоставил бесплатный интернет в школах. колледжах, но многие сайты особенно социальные ВК, Однокласники и много еще заблокировал , но вот какой парадокс видеохостинг ЮТУБ нет , хотя ВК и Одноклассники вроде бы наши , вот такое вот отношение Министерства образование к воспитанию будущего поколения,
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53 мин.
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