Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Бруксби оштрафовали на очко за то, что он дважды за матч бросил ракетку. Во второй раз она отскочила в болбоя

Бруксби оштрафовали на очко за то, что он дважды за матч бросил ракетку. Во второй раз она отскочила в болбоя

Дженсон Бруксби обыграл Федерико Корию в первом круге «Мастерса» в Майами (6:3, 6:2, 6:3). При счете 4:1 в решающем сете Бруксби вел 40:0 на своей подаче, но Кория отыгрался и заработал брейк-пойнт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх