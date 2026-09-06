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МОСИНФОРМ

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Единый диспетчерский центр принял более 60 млн заявок от москвичей

Единый диспетчерский центр принял более 60 млн заявок от москвичей

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) каждый день помогает жителям столицы решать различные бытовые вопросы.

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