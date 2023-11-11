Шольц: ЕС должен помочь Украине, Молдавии и Грузии с реформами для вступления

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступил с заявлением о том, что Европейский союз (ЕС) должен оказать поддержку Украине, Молдавии и Грузии в процессе проведения реформ, которые признаны необходимым условием для вступления в состав политического объединения.
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