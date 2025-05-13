Telegraph: Танки Leopard-2 провалились на украинских полях сражений

Немецкие танки Leopard-2 оказались беззащитны перед беспилотниками, а ремонтировать их вблизи линии фронта невозможно из-за чрезмерно сложной конструкции, пишет газета The Telegraph со ссылкой на засекреченный протокол доклада заместителя военного атташе посольства ФРГ в Киеве.
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