Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЮрийОгневед Литовченко
    кто-нибудь приставьте этому чёрту рога...👿Евродепутат Блага...
  • Vladimir Soukhatchev
    Возможно, вы и правы, но Вся Эта Гигантская Толпа "вояк" НАТЫ Очень Хочет ОСТАВАТЬСЯ на своем Кресле и Получать Евры-...Daily Mail: НАТО ...
  • Evgeni Velesik
    Суверенитет они уже потеряли, когда создали ЕС!Daily Mail: НАТО ...

Подполковник Дэвис: на Украине должны были состояться выборы

Подполковник Дэвис: на Украине должны были состояться выборы

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive заявил, что в Соединенных Штатах во время гражданской войны, несмотря на ведущиеся боевые действия, проводились выборы президента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх