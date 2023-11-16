Вице-премьер Сергейкин прокомментировал ситуацию в обескровленном минЖКХ

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Сергейкин, курирующий сферу коммунального хозяйства, прокомментировал ситуацию в министерстве краевого ЖКХ, которое осталось без министра и заместителя.
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