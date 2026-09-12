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В Орловской области ищут подрядчика на содержание дорог за 1,2 млрд рублей

В Орловской области ищут подрядчика на содержание дорог за 1,2 млрд рублей

«Орёлгосзаказчик» объявил поиск подрядчика на проведение работ в рамках огромного и по масштабам, и по цене контракта.

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