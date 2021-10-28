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В МИД посоветовали США начинать с себя в вопросах прав человека

В МИД посоветовали США начинать с себя в вопросах прав человека

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале пост, в котором заявила, что США следует начинать с себя в вопросах прав человека вместо того, чтобы заниматься морализаторством других.

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