Поток холодной лавы и наводнения привели к гибели десятков людей в Индонезии

По меньшей мере 43 человека погибли и более десятка получили ранения на индонезийском острове Суматра после того, как проливные дожди вызвали внезапное наводнение и поток холодной лавы из действующего вулкана.
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