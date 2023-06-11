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Синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду в Петербурге во время ПМЭФ

Синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду в Петербурге во время ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум состоится в период с 14 по 17 июня. При этом на следующей неделе в Северной столице ожидается до 24–26 градусов тепла, написал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

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