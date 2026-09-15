Умный дом в Китае: обязательные стандарты совместимости устройств

Китай представил план действий по стимулированию потребления умного дома с акцентом на расширение качественного предложения, улучшение стандартов продукции и усиление фискальной и финансовой поддержки, сообщило в понедельник Министерство коммерции КНР.
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