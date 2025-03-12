Волонтеры Абайского района помогают бездомным животным

В Абайском районе продолжается общенациональная акция «Таза Қазақстан». Молодёжь берёт на себя ответственность не только за чистоту окружающей природы, но внимательна к тем, кто нуждается в помощи, сообщает gov.
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