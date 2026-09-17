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Царьград

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Пожар на факультете журналистики СПбГУ остановил движение на Васильевском

Пожар на факультете журналистики СПбГУ остановил движение на Васильевском

Движение транспорта по 1-й линии Васильевского острова остановлено в обоих направлениях. Причиной стал пожар, вспыхнувший в здании, где располагается факультет журналистики СПбГУ.

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