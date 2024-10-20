Стриженова обнародовала семейную тайну

Екатерина Стриженова в микроблоге поделилась личными воспоминаниями давних лет. Журналисты «Комсомольской Правды» предположили, что место «тайного венчания» — Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово Московской области.
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