Obesity: у пациентов с лишним весом повышен риск рака и диабета

Проблема избыточного веса и ожирения стала актуальной в последние десятилетия по всему миру. Этот факт вызвал рост вероятности возникновения неинфекционных заболеваний, в том числе сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, информирует журнал Obesity.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии