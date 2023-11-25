Obesity: у пациентов с лишним весом повышен риск рака и диабета

Проблема избыточного веса и ожирения стала актуальной в последние десятилетия по всему миру. Этот факт вызвал рост вероятности возникновения неинфекционных заболеваний, в том числе сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, информирует журнал Obesity.