Добрый вечер! Завтра в Донецке на 6℃❗ прохладнее Прогнозируется от +16℃ до +26℃ ⛈ Сплошная облачность, дождь, грозы • 00:00: ️ +19℃ 43 ☂️ 4% • 03:00: ️ +17℃ 49 ☂️ 6% • 06:00: ️ +17℃ 48 ☂️ 12% • 09:00: ⛅️ +25℃ 49 ☂️ 26% • 12:00: ⛈️ +25℃ 46 ☂️ 83% • 15:00: ☔️ +25℃ 47 ☂️ 98% • 18:00: ️ +24℃ 54 ☂️ 50% • 21:00: ️ +18℃ 54 ☂️ 38% В Донецке до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.