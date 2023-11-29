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Реал – Наполи прогноз, коэффициенты и ставки на матч 29.11.2023, Лига чемпионов

Реал – Наполи прогноз, коэффициенты и ставки на матч 29.11.2023, Лига чемпионов

В среду, 29 ноября, «Реал» сыграет с «Наполи». Игру проведут в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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