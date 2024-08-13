Защитник "Локомотива" Ньямси: Баринов сможет заиграть в Европе

Французский центральный защитник Жерзино Ньямси, выступающий за московский "Локомотив", высказался об уровне своего одноклубника, капитана "железнодорожников" Дмитрия Баринова и его перспективах при переходе в европейский клуб из ведущих чемпионатов.
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