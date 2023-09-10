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Товарооборот с Мексикой растет ударными темпами

Товарооборот с Мексикой растет ударными темпами

Объем двусторонней торговли между Россией и латиноамериканской страной по итогам июня достиг в денежном выражении 324 миллионов долларов, отмечает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие данные от мексиканского статистического ведомства.

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