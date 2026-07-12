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Серхио Перес: «Хорнер на первой же встрече сказал, что все для Ферстаппена: «Ред Булл» выставляет два болида, потому что вынужден»

Пилот « Кадиллака » Серхио Перес рассказал, что экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сразу же сообщил ему о роли второго номера в паре с Максом Ферстаппеном .

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