Полномочный представитель президента РФ поздравил женщин с 8 марта

Полномочный представитель Игорь Комаров поздравил женщин с Международным женским днем. Комаров отмечает, что несмотря на хрупкость, женщины блестяще справляются с самыми сложными задачами, достигают профессиональных успехов, и проявляют мужество и героизм в нужные моменты.
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