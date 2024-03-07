Полномочный представитель президента РФ поздравил женщин с 8 марта

Полномочный представитель Игорь Комаров поздравил женщин с Международным женским днем. Комаров отмечает, что несмотря на хрупкость, женщины блестяще справляются с самыми сложными задачами, достигают профессиональных успехов, и проявляют мужество и героизм в нужные моменты.