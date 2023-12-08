Росмолодежь запустила голосование на звание Молодежной столицы России – 2024

На сайте Дома молодежи с 8 по 20 декабря пройдет народное голосование, которое станет последним этапом конкурсной гонки городов на звание Молодежной столицы России на 2024 год, сообщает пресс-служба Росмолодежи.
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