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Газета.ру

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Посол Польши Лукасевич: Варшава не будет блокировать евроинтеграцию Украины

Посол Польши Лукасевич: Варшава не будет блокировать евроинтеграцию Украины

Нет уверенности в том, что Украина сможет открыть все кластеры по вступлению в Евросоюз в 2026 году. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил временный поверенный в делах Польши на Украине Петр Лукасевич.

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