Китай и Великобритания должны поддерживать крепкие партнерские отношения, расширять диалог и сотрудничество -- Си Цзиньпин

Пекин, 23 августа /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу заявил, что Китай и Великобритания должны поддерживать крепкие партнерские отношения, расширять диалог и сотрудничество и приносить пользу обеим странам и всему миру посредством стабильных и взаимовыгодных китайско-британских отношений.