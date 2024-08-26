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Китай

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Китай и Великобритания должны поддерживать крепкие партнерские отношения, расширять диалог и сотрудничество -- Си Цзиньпин

Пекин, 23 августа /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу заявил, что Китай и Великобритания должны поддерживать крепкие партнерские отношения, расширять диалог и сотрудничество и приносить пользу обеим странам и всему миру посредством стабильных и взаимовыгодных китайско-британских отношений.

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