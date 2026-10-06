МО: в войска России направлено свыше 1 млн средств поражения

В российские войска направлено свыше 1 млн средств поражения, включая авиационные ракеты и бомбы, боевые части к БПЛА и антидроновые патроны, заявил замглавы Минобороны России генерал армии Александр Санчик.
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