Как выбрать детскую кроватку

Колыбелька для новорожденного – самая важная детская мебель в доме. Выбор наиболее удобного, комфортного и безопасного места для сна вашего малыша – непростая задача, ведь перед вами огромное количество изделий с разными функциями и формами.
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